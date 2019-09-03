Россия и Китай намерены инвестировать в "город-призрак" на Северном Кипре — СМИ

БАКУ /Trend/ - Россия и Китай вложат инвестиции в Вароша (Maraş) - квартал города Фамагуста на Кипре, который считается "городом-призраком". Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, в скором времени в Вароша прибудет делегация российских и китайских инвесторов.

Ранее 25 июля в Вароша побывала делегация турок-киприотов.

Сообщалось, что делегация ознакомится с туристическими достопримечательностями и объектами недвижимости. Согласно информации, результаты исследований будут переданы правительству Северного Кипра.

Отметим, что в период в 1970 -1974 годы город был на пике популярности и пользовался любовью многих известных личностей того времени. Среди звёзд, посещавших его были Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Ракель Уэлч и Брижит Бардо.

В Вароше много современных отелей, большое количество развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов. Один из отелей был введен в строй за три дня до полной эвакуации жителей в связи с греко-турецким конфликтом.

Часть гостиничных комплексов Вароша до сих пор юридически является частной собственностью граждан 20 стран мира.

Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией - провозглашенное в 1983 году государство, занимающее северную треть острова Кипр. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. Фактически, переговоры об объединении острова идут давно, но все еще безуспешно.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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