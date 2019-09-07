Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%

7 сентября 2019 09:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года, экспорт турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составила 3,6 миллиона долларов. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ

В сообщении СМИ отмечается, что за отчетный период Азербайджан занял перовое место по объему импорта товаров из провинции Эрзурум.

Сообщается, что за указанный период экспорт из Эрзурума в Ирак составил 3,3 миллиона, в США 2,4 миллиона, в Грузию 1,9 миллиона долларов.

Отметим, что внешний товарооборот Турции в августе 2019 года составил 28,6 миллиарда долларов.
За указанный период турецкий экспорт вырос на 1,69 процента по сравнению с августом 2018 года, и составляет 13,1 миллиарда долларов.

В августе 2019 года импорт в Турцию сократился на 0,27 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и составил 15,5 миллиарда долларов

В январе-августе товарооборот Турции составляет 254,166 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сократился товарооборот Турции с Беларусью
Турция 6 сентября 11:47
Товарооборот Турции и Ирака вырос более чем на $300 млн
Турция 6 сентября 11:37
Обнародованы показатели товарооборота между Турцией и Сирией в июле 2019 года
Турция 6 сентября 11:17
Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%
Турция 5 сентября 17:05
Товарооборот Турции и России вырос почти на $270 млн
Турция 5 сентября 14:38
Товарооборот Турции и Израиля сократился более чем на $110 млн
Турция 5 сентября 13:59
Лента новостей
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят насосы
Тендеры 09:55
В Туркменистане разработали закон о кибербезопасности
Туркменистан 09:55
Иран осваивает ремонт буксирных судов
Экономика 09:54
Одна из аудиторских компаний “большой четверки” выйдет на рынок ценных бумаг Узбекистана
Финансы 09:52
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Беларусь 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:44
В Узбекском Намангане созданы агропромышленные кластеры
Бизнес 09:40
Представитель комитета: Самым важным средством в борьбе с религиозным радикализмом является просвещение
Общество 09:34
Назначен посол Туркменистана во Вьетнаме
Туркменистан 09:18