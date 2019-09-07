Экспорт из турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года, экспорт турецкой провинции Эрзурум в Азербайджан увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, и составила 3,6 миллиона долларов. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ

В сообщении СМИ отмечается, что за отчетный период Азербайджан занял перовое место по объему импорта товаров из провинции Эрзурум.

Сообщается, что за указанный период экспорт из Эрзурума в Ирак составил 3,3 миллиона, в США 2,4 миллиона, в Грузию 1,9 миллиона долларов.

Отметим, что внешний товарооборот Турции в августе 2019 года составил 28,6 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт вырос на 1,69 процента по сравнению с августом 2018 года, и составляет 13,1 миллиарда долларов.

В августе 2019 года импорт в Турцию сократился на 0,27 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и составил 15,5 миллиарда долларов

В январе-августе товарооборот Турции составляет 254,166 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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