ДТП в Стамбуле, более 10 пострадавших

БАКУ /Trend/ - В результате столкновения пассажирского автобуса с краном в центре Стамбула, по предварительным данным, пострадали 11 человек, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Все они госпитализированы.

Сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления транспортным средством водителем автобуса.

Все пострадавшие являются гражданами Турции.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу выразил обеспокоенность в связи с ростом количества ДТП в стране.

По его словам, должны быть приложены все усилия для изменения сложившейся ситуации.

Отметим, что согласно данным Управления полиции Турции, в июле 2019 года в стране произошли 37,2 тысячи ДТП, в которых погибли 255 человек.

Число травмированных составило 17,1 тысячи человек.

Согласно отчету, 5,2 тысячи дорожных инцидентов произошли в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 48 случаев цепных столкновений.

Причиной 176 ДТП, произошедших в июле 2019 года, стало превышение скорости.

215 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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