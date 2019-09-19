На востоке Турции произошло землетрясение

19 сентября 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван на востоке страны произошло землетрясение силой 3,9 балла, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эпицентр землетрясения на глубине пять километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях», - сообщают СМИ.

Отмечается, что землетрясение произошло в 14:09 по местному времени

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Ранее, институт изучения землетрясений и обсерватории Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) прогнозировал землетрясение силой 7,5 балла в Стамбуле.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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