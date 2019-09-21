Турция может рассмотреть возможность покупки американских комплексов Patriot

БАКУ /Trend/ - Турция может рассмотреть возможность покупки американских противоракетных комплексов Patriot.

Об этом в субботу сказал журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Если наши условия будут выполнены, мы можем рассмотреть возможность их покупки», - сказал турецкие лидер.

Отметим, что 12 июля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что началась отправка первой партии компонентов С-400 в Турцию.

Блок НАТО ранее выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о закупке Турцией комплексов С-400.

"Альянс глубоко обеспокоен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении пресс-службы Альянса.

Ранее отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

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