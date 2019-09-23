На севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих

23 сентября 2019 14:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате нападения боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на турецкий военных конвой на севере Ирака погибли двое турецких военнослужащих, пишет в понедельник Trend со ссылкой на сообщение Генштаба Турции.

Сообщается, что после нападения на военный конвой ВС Турции приступили к масштабным операциям против террористов РПК.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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