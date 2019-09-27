Азербайджанские турагентства принимают участие в туристической выставке в Турции

27 сентября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские туристические компании принимают участие в туристической выставке, которая проходит в турецкой провинции Ван. Об этом пишет Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в целом в выставке принимают участие 350 туристических компаний из Ирана, Грузии и Ирака.

Согласно данным СМИ основной целью проведения выставки является ознакомление иностранных туристических компаний с рекреационным потенциалом провинции Ван.

Отметим, что согласно данным министерства культуры и туризма Турции в июле 2018 года провинцию Ван посетили 38,8 тысячи.

Напомним, что в июле 2019 года Турцию посетили 6,617 миллиона туристов, что на 16,67 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,5 миллиона, Стамбул - 1,6 миллиона туристов.

Согласно информации, в январе-июле 2019 года Турцию посетили 24,6 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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