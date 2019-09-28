Турецкие банки Ziraat Bankası, Halkbank и Vakıfbank снизили процентные ставки на покупку транспортных средств в Турции

БАКУ /Trend/ - Турецкие банки Ziraat Bankası, Halkbank и Vakıfbank снизили ежемесячные процентные ставки на покупку транспортных средств в Турции, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что данные изменения касаются только операций по приобретению автомобилей "Fiat", "Honda", "Hyundai", "Renault Mais" ,"Ford", "Isuzu", "Karsan" и "Temsa" производимых в Турции.

Согласно данным СМИ, автомобили ценой более 50,1 тысячи лир будут предоставляться в кредит сроком не более 36 месяцев, по ежемесячной процентной ставке 0,49- 0,69.

Автомобили, цена которых составляет 72,1 тысяч лир, будут предоставляться в кредит на срок не более 60 месяцев, по ежемесячной процентной ставке 0,49- 0,69.

Отметим, что согласно данным институт статистики Турции (TUİK), по итогам июля 2019 года количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 61,30 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года, составив 23,086 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а семь процентов приходятся на долю других транспортных средств.

20 процентов используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 14,5 процента - Fiat, 9,3 процента - Volkswagen, 5,6 процента - Peugeot, 4,5 процента - на долю Honda.

Остальные 46,4 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

Официальный курс на 26 сентября - 5.6984TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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