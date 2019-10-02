В Турции снижен НДС на адвокатскую деятельность

БАКУ /Trend/ - В Турции снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на адвокатскую деятельность с 18 на восемь процентов, пишет в среду Trend со ссылкой на Resmi Gazete.
Сообщается, что данное решение было принято согласно указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках судебной реформы.
Отметим, что 30 сентября текущего года парламент Турции принял закон «О судебных реформах».
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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