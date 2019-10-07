Эрдоган передал полномочия вице-президенту

7 октября 2019 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал свои полномочия вице-президенту Фуату Октаю. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на «Resmi Gazete»

В сообщении отмечается, что Эрдоган передал президентские полномочия в связи с визитом 7-8 октября в Сербию.

Напомним, что в последний раз президент Турции передавал свои полномочия 14 июня перед визитом в Таджикистан.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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