Турция нанесла авиаудар по базе отрядов SDF на севере Сирии

8 октября 2019 00:19 (UTC+04:00)

Турецкая авиация нанесла удар по базе арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке, передает ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее SDF заявили, что американские войска отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что силы США покидают территории, где Турция планирует провести операцию против курдских формирований.

"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает телеканал.

Сведений о жертвах в результате удара пока нет.

Гостелеканал Сирии Ikhbariya также сообщил о турецкой атаке против сил SDF в деревне Телль-Тавиль в окрестностях аль-Маликии.

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