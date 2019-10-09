Турция приступила к наземному этапу операции "Источник мира"

Вооруженные силы Турции пересекли в среду границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой трансграничной операции "Источник мира" к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции "Источник мира" начали наземную операцию к востоку Евфрата", - говорится в коммюнике военного ведомства.

Газета Yeni Safak.отмечает, что подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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