В январе-августе 2019 года сократилось число деловых поездок из Турции в Азербайджан

15 октября 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2019 года сократилось число деловых поездок из Турции в Азербайджан.

Об этом сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-августе 2019 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, сократилось на 54,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR отметили, что в январе-августе 2019 года посредством службы занятости Азербайджан посетили 10 граждан Турции.

В целом за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 12,2 тысячи граждан Турции, что на 15,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В августе 2019 года по линии структуры в Турции были обеспечены работой 103,8 тысяч граждан, что на 12,6 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года. Из общего числа трудоустроенных 33,8 процента — женщины, 66,2 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в августе 2019 года 99,6 процента приходится на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В августе 2019 года число безработных в Турции составило 4,044 миллиона человек, из которых 50,2 процента женщины, а 49,8 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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