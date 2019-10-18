На ирано-турецкой границе произошла перестрелка – есть погибший

18 октября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На ирано-турецкой границе в турецкой провинции Ван произошла перестрелка между террористами «Рабочей партии Курдистана» (РПК) и ВС Турции, пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате перестрелки погиб один турецкий военнослужащий и двое получили ранения.

Также сообщается, что после перестрелки ВС Турции приступили к операции для ликвидации террористов.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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