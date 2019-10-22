БАКУ /Trend/ - Из Стамбула депортировано свыше 80 тысяч сирийских беженцев. Об этом сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сойлу, не исключается, что до конца года число депортированных из Стамбула сирийских беженцев составит 90-95 тысяч человек.

Отметим, что 22 июля текущего года мэрия Стамбула распространила информацию о том, что сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, будут депортированы из города. Согласно информации, до 20 августа текущего года сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны были покинуть город и вернуться в места фактической регистрации в Турции.

Также сообщалось, что до 20 августа в Стамбуле будут проводиться регулярные рейды для проверки документов сирийских беженцев на предмет регистрации.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что в течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, в том числе сирийские беженцы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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