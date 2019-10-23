Турция ратифицировала соглашение с Ираном

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал заключенное с Ираном соглашение - Протокол о международных сухопутных перевозках.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Resmi Gazete.

Согласно сообщению, соглашение было подписан третьего июля текущего года в турецкой провинции Измир.

В сообщении отмечается, что соглашения вступило в силу с 22 октября 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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