Турция ратифицировала соглашение с Ираном

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал заключенное с Ираном соглашение - Протокол о международных сухопутных перевозках.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Resmi Gazete.
Согласно сообщению, соглашение было подписан третьего июля текущего года в турецкой провинции Измир.
В сообщении отмечается, что соглашения вступило в силу с 22 октября 2019 года.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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