Совместные с Азербайджаном энергетические проекты направлены на стабильность в регионе — Эрдоган

31 октября 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Совместные с Азербайджаном энергетические проекты направлены на стабильность в регионе, сказал президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с премьером-министром Грузии Георгием Гахария в Анкаре. Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, сегодня такие важными проекты как Трансанатолийский газопровод (TANAP), нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан являются одним из важнейших энергетических проектов в регионе.

Он так же отметил, что другой очень важный проект - железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Эрдоган также отметил что, Грузия является важной транзитной страной.

«Турция будет развивать отношения с Грузией во всех сферах. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении отношений с Грузией» - сказал Эрдоган.

Отметим, что запуск первой очереди газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, а с конца июня по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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