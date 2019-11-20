Калын: Эрдоган примет участие в четырехстороннем саммите с участием лидеров Великобритании, Германии и Франции

20 ноября 2019 01:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в четырехстороннем саммите с участием лидеров Великобритании, Германии и Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын.

По его словам, встреча состоится вслед за саммитом НАТО, который пройдет 3-4 декабря в Лондоне.

Он добавил, что на саммите Североатлантического альянса президент Эрдоган выразит мнение относительно «миссии и видении НАТО, позиции альянса в 21-м веке, его дальнейших действий, а также восприятия блоком угроз».

Комментируя сирийскую тематику Калын отметил, что США и РФ все еще не выполнили в полной мере договоренности с Анкарой по урегулированию ситуации на севере этой страны. «Анкара вновь призывает США к выполнению договоренностей от 17 октября, а РФ – Сочинского меморандума от 22 октября», - заявил Калын.

Он добавил, что террористическая организация YPG желает возрождения ИГ на севере Сирии с тем, чтобы использовать присутствие этой группировки в регионе в качестве средства своей легитимизации.

Представитель президента Турции затронул также вопрос о поставках Анкаре российских ЗРК С-400. По его словам, Анкара не намерена менять свою позицию относительно приобретения этих систем ПВО. «О шаге назад в вопросе С-400 не может быть и речи. Это подписанное и завершенное соглашение», - подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что С-400 не создают каких-либо угроз системам ПВО НАТО в Турции и в регионе.

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