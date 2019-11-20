БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2019 года выросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Как отметили в структуре, в январе-октябре 2019 года число граждан Турции, посетивших Азербайджан посредством İŞKUR с целью поиска работы, выросло на 38,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В İŞKUR отметили, что в январе-октябре 2019 года, посредством Службы занятости, Азербайджан посетили 36 граждан Турции.

В целом, за отчетный период по линии İŞKUR за рубеж отправились 16,1 тысячи граждан Турции, что на 19,7 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В октябре 2019 года по линии данной структуры в Турции были обеспечены работой 144,8 тысячи граждан, что на 28,4 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года. Из общего числа трудоустроенных 33,3 процента — женщины, 66,7 процента — мужчины.

Из общего числа обеспеченных работой в октябре 2019 года, 99,6 процента приходятся на долю частного сектора, сказали в İŞKUR.

В октябре 2019 года число безработных в Турции составило 4,039 миллиона человек, из которых 50,6 процента женщины, 49,4 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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