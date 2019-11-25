Эрдоган посетит с визитом Катар

25 ноября 2019 01:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник совершит официальный визит в Доху для участия в пятом заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция-Катар, передает Trend со ссылкой на Управление по связям администрации президента Турции.

Эрдоган посетит Доху по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

В заседании комитета, которое пройдет под председательством глав Турции и Катара, примут участие министры и другие официальные лица двух стран.

На переговорах будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений и пути углубления сотрудничества Турции и Катара, проведен обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Между Турцией и Катаром планируется подписать ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что Эрдоган посетит Объединенное командование сил Турции и Катара.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У берегов Турции произошло землетрясение
Турция 24 ноября 15:56
Эрдоган: Турция не допустила создания террористического государства на севере Сирии
Турция 23 ноября 08:15
В Турции произошло землетрясение
Турция 23 ноября 08:01
В Турции произошло землетрясение
Турция 22 ноября 23:48
Япония и Турция будут развивать отношения - Чавшоглу
Турция 22 ноября 15:44
В Турции проведено мероприятие на тему "Армяно-нацистское сотрудничество" (ФОТО)
Политика 22 ноября 14:44
Лента новостей
Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
Европа 01:55
Миссия ООН в Афганистане осудила атаку, в которой погиб ее сотрудник
Другие страны 01:01
13 человек погибли в ходе антиправительственных демонстраций в Ираке
Другие страны 00:39
Советник Трампа: Белый дом готов к разным вариантам развития дела об импичменте
США 00:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с 8-й Московской биеннале современного искусства (ФОТО)
Политика 24 ноября 23:37
Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Европа 24 ноября 23:29
В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады
Европа 24 ноября 23:11
Ограничено движение по новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении Баку
Общество 24 ноября 22:44
В результате наводнения во Франции погибли два человека
Европа 24 ноября 22:23