Эрдоган посетит с визитом Катар

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник совершит официальный визит в Доху для участия в пятом заседании Высшего комитета стратегического сотрудничества Турция-Катар, передает Trend со ссылкой на Управление по связям администрации президента Турции.

Эрдоган посетит Доху по приглашению эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

В заседании комитета, которое пройдет под председательством глав Турции и Катара, примут участие министры и другие официальные лица двух стран.

На переговорах будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений и пути углубления сотрудничества Турции и Катара, проведен обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Между Турцией и Катаром планируется подписать ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что Эрдоган посетит Объединенное командование сил Турции и Катара.

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