В сентябре Турцию посетили свыше 200 тыс. туристов из Украины – министерство

25 ноября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В сентябре 2019 года Турцию посетили 218,451 тысячи туристов из Украины, что на 17,07 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Украины в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 4,03 процента", - сказали в министерстве.

Отмечается, что в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 1,324 миллиона туристов из Украины, что на 11,60 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Украины в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентябярь 2019 года, составила 3,64 процента.

Отметим что, в сентябре 2019 года Турцию посетили 5,426 миллиона туристов, что на 13,23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,172 миллиона, Стамбул - 1,359 миллиона туристов.

В январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 36,428 миллиона туристов, что на 14,50 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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