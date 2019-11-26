В Турции произошло землетрясение

26 ноября 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В турецкой провинции Адана произошло землетрясение силой в 3,6 балла, передает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ землетрясение произошло на глубине 10 километров, пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди населения.

Добавим, что ранее Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) прогнозировали землетрясение силой в 7,5 балла в Стамбуле.

Отметим, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения были повреждены 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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