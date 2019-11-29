Трамп не планирует отдельной встречи с Эрдоганом на саммите НАТО

29 ноября 2019 21:04 (UTC+04:00)

Лидеры НАТО на саммите в Лондоне повторят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что использование С-400 несовместимо со статусом члена альянса, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"У нас не планируется отдельной двусторонней встречи на саммите НАТО. Думаю, президент Эрдоган услышит от многих членов альянса их обеспокоенность по введению в строй радара С-400. Мы были прямы с ним, что этот радар несовместим с обязанностями Турции как члена НАТО... Это будет повторено со стороны альянса", - сказал он.

При этом он отметил, что саммит – это шанс заявить, что с Турцией альянс сильнее, чем без нее.
Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

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