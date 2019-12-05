Пять террористов РПК сдались ВС Турции

5 декабря 2019 00:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пять террористов террористической организации "Рабочая партия Курдистана" (РПК) сдались силам безопасности в провинции Силопи в Турции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Турции.

В министерстве отметили, что террористы РПК продолжают сдаваться в результате решительных операций ВС Турции.

"Наконец, пять террористов из РПК, бежавших из укрытий на севере Ирака, сдались нашим силам безопасности в Силопи", - сообщили в минобороны Турции.

Напомним, что конфликт Турции с Рабочей партией Курдистана (РПК), требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес за это время свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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