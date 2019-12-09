Турция депортировала 11 граждан Франции, террористов ИГИЛ

9 декабря 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Из Турции депортированы 11 ранее задержанных боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), являющихся гражданами Франции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что террористы были депортированы сегодня утром, их имена не разглашаются.

Отметим, что 11 ноября этого года Турция начала депортацию ранее задержанных террористов ИГ.

14 ноября из Турции были депортированы семеро террористов ИГ, которые являются гражданами Германии.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал, что, начиная с 11 ноября, Турция начнет процесс депортации ранее задержанных террористов ИГ в страны их проживания.

По его словам, в настоящее время в тюрьмах Турции содержатся 1,2 тысячи террористов ИГ.

Сойлу также сказал, что в ходе антитеррористической операции «Источник мира», на севере Сирии ВС Турции задержали 287 человек, связанных с ИГ, среди которых есть женщины и дети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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