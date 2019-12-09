Турция намерена сокращать безработицу

9 декабря 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В 2020 году Турция намерена сократить безработицу на 9,8 процента, сказал вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам вице-президента ожидается, что в 2020 году число обеспеченных работой в Турции вырастит на 1,52 миллиона человек.

Он отметил, что в 2020 году для сокращения безработицы будут осуществлены соответствующие мероприятия.

Отметим, что в январе-октябре 2019 года граждане Турции в целях поиска работы в основном посетили такие страны как Германия, Саудовская Аравия, Россия, Ирак и Алжир.

Напомним, что в настоящий момент уровень безработицы в Турции находится на уровне 13,9 процента.

В октябре 2019 года число безработных в Турции составило 4,039 миллиона человек, из которых 50,6 процента женщины, 49,4 процента – мужчины.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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