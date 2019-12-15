На вооружение ВС Турции поступят дроны-камикадзе нового поколения

15 декабря 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотни беспилотников-камикадзе поступят на вооружение сил безопасности Турции, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эти дроны обеспечат возможность мгновенного обнаружения, отслеживания и уничтожения цели.

Договор на поставку мини-беспилотников был подписан между министерством оборонной промышленности Турции и компанией "STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş", предоставляющей услуги системного инжиниринга, технической поддержки, управления проектами, передачи технологий и логистики.

В рамках контракта будет поставлено 356 беспилотников-камикадзе нового поколения Kargu-2 с низким уровнем шума и улучшенным алгоритмом обнаружения целей.

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