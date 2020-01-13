Турция заинтересована в экспорте отечественного автомобиля на рынки тюркоязычных стран

13 января 2020 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция заинтересована в экспорте отечественного автомобиля марки "TOGG" на рынки тюркоязычных стран. Об этом сказали Trend в министерстве промышленности и технологий Турции.

Экспорт отечественного автомобиля "TOGG" на рынки соседних, а также братских тюркоязычных стран будет одним из приоритетов после начала серийного производства.

В министерстве отметили, что автомобиль "TOGG" будет конкурентоспособен как на автомобильном рынке Турции, так и на рынках тюркоязычных стран.

Отметим, что 27 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестировал первый отечественный автомобиль марки "TOGG".

Распоряжение Эрдогана о запуске в серийное производство первого турецкого электромобиля было ранее опубликовано в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete.

Инвестиции в проект составят 22 миллиарда долларов, процесс инвестирования займет 13 лет. "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG) планирует производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. Государство намерено закупить 30 тысяч электромобилей до 31 декабря 2035 года.

К 2022 году по всей Турции будет готова инфраструктура станций для подзарядки аккумуляторов электрокаров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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