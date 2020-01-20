Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января - администрация президента

20 января 2020 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция глубоко чтит память жертв трагедии 20 Января. Об этом Trend сказали в администрации президента Турции в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

"Турция помнит и никогда не забудет сыновей и дочерей братского Азербайджана, которые пожертвовали жизнями ради независимости своей страны. Несмотря на то, что с трагедии 20 Января проходит 30 лет, эта рана все еще свежа в памяти азербайджанского и турецкого народов», - сказали в администрации президента Турции.

Также было отмечено, что несмотря на то, что с этой кровавой трагедии прошло 30 лет, ее виновники до сих пор не наказаны.

В администрации президента Турции подчеркнули, что Турция и впредь будет поддерживать братский Азербайджан во всех сферах.

Отметим, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями и возвысились до вершин шехидства.

Приведшая к большим потерям и истреблению безвинных людей трагедия 20 Января продемонстрировала боевой дух, непреклонность и гордость азербайджанского народа, который, не стерпев предательской по отношению к Азербайджану политики руководства преступной империи во главе с Горбачевым, стремился к свободе и независимости.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, был незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 Января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузинский политолог: События 20 Января привели к рождению новой азербайджанской государственности
Политика 13:03
Турция не забыла жертв трагедии 20 января — Националистическая партия Турции
Турция 12:15
В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО)
Общество 12:01
Посол Великобритании: Шехиды 20 Января сыграли особую роль в восстановлении независимости Азербайджана (ВИДЕО)
Политика 11:59
Дети-жертвы Кровавого января – Лариса Мамедова и Ильгар Ибрагимов (ФОТО)
Политика 10:22
Кадры трагедии 20 Января до сих пор у меня перед глазами - Фарид Хайрулин (ФОТО)
Политика 09:33
Лента новостей
Генсек ООН: Конференция в Берлине смогла предотвратить эскалацию конфликта в Ливии
Арабские страны 13:12
В прошлом году Турция увеличила экспорт химпродуктов в Россию
В мире 13:09
Горбачев должен получить наказание, которого заслуживает - политолог
Точка зрения 13:06
Грузинский политолог: События 20 Января привели к рождению новой азербайджанской государственности
Политика 13:03
В Израиле состоялся вечер памяти жертв трагических событий 20 Января (ФОТО)
Политика 12:44
События января 1990 года стали для меня незаживающей раной, которая не перестает болеть – Борис Добин (ФОТО)
Политика 12:39
В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
Беларусь 12:37
КНР делится с другими странами информацией по новому типу коронавируса
Китай 12:36
Турция не забыла жертв трагедии 20 января — Националистическая партия Турции
Турция 12:15