БАКУ/Trend/ - Турция намерена принимать свыше 50 миллионов туристов, сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, Анкара намерена увеличить доходы от туризма в этом году.

По словам Эрсоя не исключается, что в 2020 году доходы Турции от туризма превысят 40 миллиардов долларов.

Отметим, что согласно данным министерства культуры и туризма в ноябре 2019 году Турцию посетили 2,190 миллиона туристов, что на 11,41 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За январь-ноябрь 2019 года Турцию посетили 42,910 миллиона туристов, что на 14,31 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За 11 месяцев 2019 года Анталью посетили 14,443 миллиона, а Стамбул - 13,778 миллиона туристов.

Остальные 14,689 миллиона туристов приходятся на долю других городов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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