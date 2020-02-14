Экспорт продукции обороной промышленности Турции в Пакистан вырос более чем в 150 раз

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности из Турции в Пакистан вырос в 154 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, составив 1,007 миллиона долларов.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве торговли Турции.

В ведомстве отметили что в целом за январь 2020 года экспорт Турции в Пакистан сократился на 27,32 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 31,176 миллиона долларов.

Отметим, что в январе 2020 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции сократился на 4,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 166,974 миллиона долларов.

Этот показатель составляет 1,1 процента от общего экспорта Турции в январе 2020 года.

Напомним, что по итогам 2019 года товарооборот Турции и Пакистана составил 803,257 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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