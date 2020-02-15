Ситуация в Идлибе не повлияет на поставку Турции российских С-400 - Чавушоглу

Разногласия России и Турции по Идлибу не повлияют на поставку ракетных комплексов С-400 и отношения Москвы и Анкары в целом. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Мюнхене, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не можем менять наши принципиальные позиции и политику из-за единичных разногласий с той или иной страной. Мы не должны позволить проблемам в Сирии подорвать наше сотрудничество и отношения", - сказал он.

Ранее в сирийской провинции Идлиб резко обострилась ситуация после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.