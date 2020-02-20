Турция намерена продолжить переговоры с Россией по Идлибу

Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе, основной целью ВС Турции в Идлибе является сирийская армия, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем продолжать переговоры с РФ по Идлибу. Что касается совместного патрулирования, то оно будет проводиться, как и запланировано. Могут быть разные условия: плохая погода, разные обстоятельства, но в целом Сочинское соглашение берется за основу, что в нем прописано – то и должно выполняться. У нас нет проблем с Россией, наша цель – (сирийский) режим", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Turk.

"У нас есть хороший диалог с российской стороной на поле. С министром обороны РФ и главой генштаба, с военными атташе, с военными на поле – мы постоянно с ними в диалоге. Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией. Наша цель – прекратить атаки сил режима", - добавил министр обороны Турции.