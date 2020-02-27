В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 4,1, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 05:08 по местному времени, располагался в районе Пютюрге. Очаг залегал на глубине семи километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.