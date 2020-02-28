НАТО рассматривает пути поддержки Турции после инцидента в Идлибе

НАТО продолжает поддерживать Турцию как своего союзника и изучает пути оказания дополнительной помощи. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам внеочередного заседания Североатлантического Совета на уровне послов стран-союзниц.

"Союзники уже поддерживают Турцию, мы усилии турецкую противовоздушную оборону… Но союзники думают о том, какую еще поддержку можно оказать Турции, столкнувшейся со страшным конфликтом в Сирии", - сказал он.