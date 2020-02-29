Эрдоган и Роухани обсудили Идлиб

БАКУ /Trend/ - Между президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдогано и Хасаном Роухани состоялся телефонный разговор, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, стороны провели обмен мнениями вокруг региональных вопросов, в частности, ситуации в Идлибе.

Также главы государств обсудили двусторонние отношения.