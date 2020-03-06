В январе FİAT лидировал на автомобильном рынке Турции

БАКУ /Trend/ - В январе этого года автопроизводитель Fiat опередил Renault на турецком рынке, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Институт статистики Турции (TUIK).

Согласно сообщению, автомобили марки FİAT в январе этого года занимали 18,4 процента автомобильного рынка Турции, Renault - 16,8 процента, Dacia – 9,2 процента, Volkswagen – 9 процентов, Peugeot – 6,1 процента.

40,5 процента приходятся на долю других автомобильных производителей.

Отметим, что в январе 2020 года количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 42,2 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 94,540 тысячи единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 69,8 процента, фургонов и грузовиков – 16,4 процента, мотоциклов – 6,7 процента, тракторов – 3 процента, 4,1 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu