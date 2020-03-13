Туркменистан сократил импорт овощей и фруктов из Турции

БАКУ/Trend/ - Туркменистан почти на 40 процентов сократил импорт овощей и фруктов из Турции, сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, в январе 2020 года Туркменистан импортировал овощи и фрукты на сумму 981,360 тысячи долларов, что на 39,04 процента меньше по сравнению с показателями импорта за январь 2019 год.

В министерстве отметили что, в январе 2020 года Турция экспортировала овощи и фрукты на мировые рынки на общую сумму в 256,227 миллиона долларов, что на 28,64 процента больше по сравнению с показателем января 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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