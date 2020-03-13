В Турции зафиксирован второй случай заражения коронавирусом, сообщил в пятницу в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

Глава Минздрава сообщил, что анализ, проведенный вечером 12 марта, показал позитивный результат.

Второй зараженный коронавирусом в Турции входит в число лиц, контактировавших с первым больным опасной болезнью, пояснил министр.

«К сожалению, наши предположения оправдались. Имеет место еще один инфицированный. Он был взят под карантин сразу после выявления первого случая заражения. Мы делаем все возможное для контроля над ситуацией. Мы сможем решить проблему сообща», - написал Коджа.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.