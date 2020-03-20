В Турции зарегистрирован четвертый смертельный случай от коронавируса
В Турции зарегистрирован четвертый смертельный случай от коронавируса.
Как передает Trend, об этом сообщил Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"Из 1 981 теста, проведенного за последние 24 часа, 168 оказались положительными. Число больных достигло 359. К сожалению, мы потеряли 85-летнюю женщину, общее число потерь достигло четырех", - написал Коджа в Twitter.
Общее число выявленных зараженных в стране по последним данным составляет 359.
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