Еще семь человек скончались от коронавируса в Турции

БАКУ /Trend/ - В Турции число выявленных зараженных коронавирусом возросло за сутки с 1 256 до 1 529, умерших - до 37. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

"Сегодня было проведено 3 672 теста, из них 293 - положительные. Мы потеряли еще семь наших пациентов", - написал Коджа в Twitter.