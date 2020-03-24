Еще семь человек скончались от коронавируса в Турции
БАКУ /Trend/ - В Турции число выявленных зараженных коронавирусом возросло за сутки с 1 256 до 1 529, умерших - до 37. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня было проведено 3 672 теста, из них 293 - положительные. Мы потеряли еще семь наших пациентов", - написал Коджа в Twitter.
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