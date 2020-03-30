В феврале в Турции выросло количество используемых транспортных средств

БАКУ /Trend/ - В феврале 2020 года количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 56,2 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 53,135 тысячи единиц.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на Институт статистики Турции (TUİK).

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 60,3 процента, фургонов и грузовиков – 13,9 процента, мотоциклов – 15,2 процента, тракторов – 5,9 процента, 4,7 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Сообщается также, что 18,4 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Fiat, 16,18 процента- Renault. На долю других автомобильных марок пришлись 65,42 процента.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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