Число жертв коронавируса в Турции достигло 168 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции зафиксировано еще 37 случаев смерти от коронавируса нового типа (COVID-19). Об этом, как передает Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Согласно новым данным, в Турции за день проведено 11 535 тестов на коронавирус, 1610 из них оказались положительными. Общее число погибших от коронавируса в стране достигло 168 человек.
По его словам, общее число инфицированных на данный момент составляет 10 827 человек, 162 человека выздоровели от болезни.
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