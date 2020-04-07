В феврале Стамбул лидировал по числу используемых в Турции автомобилей

БАКУ/Trend/ - В феврале 2020 года больше всего автомобилей в Турции эксплуатировалось в Стамбуле, сообщает Trend со ссылкой на Институт статистики Турции (TUIK).

За указанный период процентная доля автомобилей в Стамбуле относительно показателя по всей стране составила 33,2 процента.

"Данный показатель по Анкаре за указанный период составил 8,9 процента, по Измиру – 5,8 процента, по Анталье – 4,8 процента", - говорится в сообщении.

Согласно информации, 47,3 процента автомобилей приходятся на долю других городов.

Отметим, что в феврале 2020 года количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 56,2 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 53,135 тысячи единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 60,3 процента, фургонов и грузовиков – 13,9 процента, мотоциклов – 15,2 процента, тракторов – 5,9 процента, 4,7 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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