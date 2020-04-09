Renault опередил Fiat на турецком рынке в феврале 2020 года

БАКУ /Trend/ - В феврале 2020 года года Renault опередил Fiat на турецком рынке, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Институт статистики Турции (TUIK).

Согласно сообщению, автомобили марки Renault в феврале этого года года занимали 15,6 процента автомобильного рынка Турции, FİAT – 11,9, Volkswagen – 8,3, Peugeot – 6,4, Hyundai – 4,5, Ford – 2,7, Opel – 3, Honda – 4,4, Skoda – 5 процентов.



Остальные 38,2 процента приходятся на долю других автомобильных производителей.

Отметим, что в феврале 2020 года количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 56,2 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 53,135 тысячи единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 60,3 процента, фургонов и грузовиков – 13,9 процента, мотоциклов – 15,2 процента, тракторов – 5,9 процента, 4,7 процента пришлись на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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