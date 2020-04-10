Число жертв коронавирусной инфекции в Турции достигло 908 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 96 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что общее число жертв заболевания достигло 908 человек.

По его словам, в стране зарегистрировано 4056 новых случаев заражения вирусом, общее количество случаев инфицирования возросло до 42882.