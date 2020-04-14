В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 107 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа скончались еще 107 человек, 842 человека выздоровели.
Об этом сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Министр сказал, что за сутки в стране проведены 33 070 тестов.
По его словам, общее число жертв коронавируса достигло 1403 человек. Коджа добавил, что в Турции зарегистрировано 4 062 новых случая инфицирования, их общее количество возросло до 65 111.
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