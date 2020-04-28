Турция построила около 3 тыс сборных домов для жителей Идлиба

Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи (IHH) Турции в рамках проекта «Крыша для нуждающихся» построил в Сирии 2 816 сборных домов.

Как сообщает Trend об этом агентству Анадолу рассказал заместитель главы IHH Эрхан Йемелек.

По его словам, проект подразумевает строительство 15 тысяч сборных домов, состоящих из двух комнат.

«Мы строим эти дома в окрестностях Идлиба и Алеппо. По сегодняшний день завершено строительство 2 816 домов», - сказал Йемелек.

Йемелек отметил, что во всех построенных домах уже поселили семья.

«В настоящий момент ведутся работы в 36 участках. На первом этапе предполагается строительство 15 тысяч домов, где разместят пострадавших от войны местных жителей», - сказал Йемелек.

Йемелек сказал, что IHH хочет построить максимальное количество домов, чтобы помочь всем нуждающимся.

«Проект поддержали наши благотворители. Ведется интенсивная работа. Наша цель построить еще больше домов и помочь нуждающимся. Когда построятся 15 тысяч сборных домов, туда всего будут размешены около 90 тысяч мирных жителей», - сказал Йемелек.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.