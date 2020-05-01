В марте 2020 года максимально сократилось число иранских туристов, посетивших Турцию

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года Турцию посетили 1,974 тысячи туристов из Ирана, что на 99,18 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за март 2020 года, составила 0,27 процента.

В январе-марте 2020 года Турцию посетили 220,048 тысячи туристов из Ирана, что на 50,78 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Ирана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-март 2020 года, составила 5,19 процента.

Согласно данным министерства, в марте 2020 года Турцию посетили 718,097 тысячи туристов, что на 67,83 процента меньше по сравнению с мартом 2019 года.

В январе-марте 2020 года Турцию посетили 4 238,644 тысячи туристов, что на 22,11 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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