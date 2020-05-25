В апреле 2020 года турпоток из Грузии в Турцию резко снизился

БАКУ /Trend/ - В апреле 2020 года Турцию посетили 1,760 тысячи туристов из Грузии, что на 98,75 процента меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

Об этом сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отмечается, доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за апрель 2020 года, составила 7,26 процента.

В январе-апреле 2020 года Турцию посетили 329,670 тысячи туристов из Грузии, что на 35,60 процента меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.

Доля граждан Грузии в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-апрель 2020 года, составила 7,73 процента.

Согласно данным министерства, в апреле 2020 года Турцию посетили 24,238 тысячи туристов, что на 99,26 процента меньше по сравнению с апрелем 2019 года.

В январе-апреле 2020 года Турцию посетили 4 262,882 тысячи туристов, что на 51,20 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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